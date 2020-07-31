В Одесской области блокировали контрабанду сигарет на десятки миллионов гривен (фото и видео)

В Одесской области правоохранители блокировали масштабную контрабанду сигарет в Украину.

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По информации пресс-службы СБУ, злоумышленники нелегально перевозили импортные табачные изделия из соседней страны. Товар они хранили на складе в Овидиопольском районе, а продавали на рынках Одессы, также переправляли в западные регионы и за границу. За месяц нарушители продавали сигарет на более, чем 15 миллионов гривен.

Во время обысков на подпольных складах правоохранители обнаружили более 125 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Ориентировочная сумма найденного составила почти 3 миллиона гривен. Часть контрабандной продукции изъята из двух микроавтобусов, которые находились на территории помещений. Также в транспорте нашли сопроводительные документы и пистолет.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия.

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Напомним, не так давно контрабандисты под видом импорта тканей пытались ввезти в Украину 500 тысяч пачек сигарет. Им тоже помешали пограничники.

Отметим, что контрабандисты все чаще пытаются переправлять свои товары через границу по воздуху . Для этого задействуют дроны, дельтапланы и даже легкомоторные самолеты. Как правило, через границу в западных областях Украины они пытаются перебросить таким образом сигареты.

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