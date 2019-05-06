В Одесской области при столкновении двух иномарок погибли три человека

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

Фото: Нацполиция

Вблизи села Троицкое Беляевского района Одесской области на автодороге Киев-Одесса произошла авария автомобилей BMW и Volkswagen, которая привела к гибели 3 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По предварительным данным водитель автомобиля Volkswagen, который выезжал с местного рынка, не уступил дорогу водителю автомобиля BMW, который двигался по трассе в сторону Одессы", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли водитель и один из пассажиров Volkswagen, а также местная женщина, которая стояла на обочине дороги возле рынка, где произошло ДТП.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее мы писали, что в Одесской области столкнулись микроавтобусы. В ДТП погиб водитель одного из автомобилей, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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