В Одесской области произошло ДТП с участием военного тягача и буса: есть пострадавшие

В Одесской области произошло ДТП между тягачом, который транспортировал военную технику, и микроавтобусом Mercedes Sprinter.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по предварительной информации, военный тягач ехал по проселочной дороге в сторону пгт Черноморское в воинскую часть. Пересекая трассу, он не предоставил преимущества в движении Mercedes, который двигался по главной дороге.
Чтобы избежать столкновения, водитель микроавтобуса вывернул руль и перевернулся. В автомобиле ехала семья из пяти человек, пострадала 44-летняя жена водителя.
В результате опрокидывания микроавтобуса телесные повреждения получила его пассажирка, ее доставили в больницу с предварительным диагнозом перелом таза.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Обстоятельства ДТП еще устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения.
Ранее мы сообщали, что в ДТП на Одесской трассе один человек умер, второй — в больнице.
Также напомним, в Одессе на Николаевской дороге произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей Renault и Lexus, один из них полностью смяло, вторая машина также существенно пострадала.
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