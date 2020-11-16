Українська
$ 28,12
33,21
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одесской области произошло ДТП с участием военного тягача и буса: есть пострадавшие

16 ноября, 11:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В автомобиле ехала семья из пяти человек

В Одесской области произошло ДТП между тягачом, который транспортировал военную технику, и микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по предварительной информации, военный тягач ехал по проселочной дороге в сторону пгт Черноморское в воинскую часть. Пересекая трассу, он не предоставил преимущества в движении Mercedes, который двигался по главной дороге.

Чтобы избежать столкновения, водитель микроавтобуса вывернул руль и перевернулся. В автомобиле ехала семья из пяти человек, пострадала 44-летняя жена водителя.

В результате опрокидывания микроавтобуса телесные повреждения получила его пассажирка, ее доставили в больницу с предварительным диагнозом перелом таза.

Реклама

В тренде
В Одессе не будут вводить карантин выходного дня

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Обстоятельства ДТП еще устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на Одесской трассе один человек умер, второй — в больнице.

Также напомним, в Одессе на Николаевской дороге произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей Renault и Lexus, один из них полностью смяло, вторая машина также существенно пострадала.

ДТП в Одессе
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП одесская область пострадавшие микроавтобус тягач
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
Труханов выиграл у Скорика выборы в Одессе – результат экзитпола
Труханов выиграл у Скорика выборы в Одессе – результат экзитполаОдесса
В Одессе не будут вводить карантин выходного дня
В Одессе не будут вводить карантин выходного дняОдесса
"Карантин – смерть экономики". Протесты рестораторов накрыли пять городов Украины (фото и видео)Украина
ДТП на Одесской трассе: один человек умер мгновенно, второй — в больнице
ДТП на Одесской трассе: один человек умер мгновенно, второй — в больницеОдесса
Не забыли, а забили: как украинцы нарушали карантин выходного дня (видео)
Не забыли, а забили: как украинцы нарушали карантин выходного дня (видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять