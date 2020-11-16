В Одесской области произошло ДТП с участием военного тягача и буса: есть пострадавшие

В автомобиле ехала семья из пяти человек

В Одесской области произошло ДТП между тягачом, который транспортировал военную технику, и микроавтобусом Mercedes Sprinter.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по предварительной информации, военный тягач ехал по проселочной дороге в сторону пгт Черноморское в воинскую часть. Пересекая трассу, он не предоставил преимущества в движении Mercedes, который двигался по главной дороге.

Чтобы избежать столкновения, водитель микроавтобуса вывернул руль и перевернулся. В автомобиле ехала семья из пяти человек, пострадала 44-летняя жена водителя.

В результате опрокидывания микроавтобуса телесные повреждения получила его пассажирка, ее доставили в больницу с предварительным диагнозом перелом таза.

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Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Обстоятельства ДТП еще устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на Одесской трассе один человек умер, второй — в больнице.

Также напомним, в Одессе на Николаевской дороге произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей Renault и Lexus, один из них полностью смяло, вторая машина также существенно пострадала.

ДТП в Одессе

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