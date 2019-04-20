В Одесской области произошло масштабное ДТП: столкнулись три фуры

По предварительным данным, виновник ДТП уснул за рулем

фото: https://od-news.com/.

Масштабное ДТП произошло ночью в Ивановском районе Одесской области, на трассе Одесса-Киев. В результате столкновения пострадали три большегрузных автомобиля, сообщает издание "Взгляд из Одессы".

Водитель фуры, который ехал в направлении Одессы, не справился с управлением. Автомобиль перевернулся на бок и снес дорожное ограждение. От удара в бетонные столбы недостроенного моста из фуры вылетел мотор и оторвало водительскую кабину.

Упавший на бок автомобиль успел зацепить ещё две фуры, которые ехали в направлении столицы. Одна из фур, которую зацепили, также перевернулась. У неё в водительской кабине разбито стекло. По предварительным данным, водитель автомобиля, который спровоцировал масштабное ДТП, уснул за рулем. В настоящее время он госпитализирован.

Кроме того, ДТП спровоцировало большую пробку на трассе в направлении Киева.

Напомним, чтов Санкт-Петербурге идет суд над 30-летним гражданином Азербайджана Мурадом Касымовым, который совершил наезд на прохожих на одной из центральных улиц этого российского города. В результате случившегося погибли 38-летняя москвичка и 40-летний гражданин США Тодд Кроуэл, который некоторое время уже жил и путешествовал в России.

В Обуховском районе Киевской области на автодороге произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

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