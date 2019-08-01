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В Одесской области произошло жуткое лобовое ДТП: один человек погиб, еще один – в реанимации

Сегодня, 11:03

В салоне Renault находились двое детей

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области произошло жуткое лобовое ДТП: один человек погиб, еще один – в реанимации https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 Одесса В салоне Renault находились двое детей

В Одесской области столкнулись иномарки Renault и Mitsubishi. Один из водителей погиб, второй – в реанимации, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло вчера, 31 июля, в Овидиопольском районе. Предварительно, 58-летний водитель Mitsubishi, двигаясь в направлении поселка Великодолинское, выехал на встречную полосу, где и случилось лобовое столкновение с Renault.

Фото: ГУНП в Одесской области 

В результате аварии погиб 33-летний водитель Renault. За жизнь водителя внедорожника борются медики. Мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Кроме того, в салоне Renault находились двое детей. После осмотра медиками их передали родственникам – их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП

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ДТП одесская область столкновение автомобили погибший пострадавший

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