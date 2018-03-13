В Одесской области пропала 17-летняя девушка

Анна была одета в темные джинсы с прорезями на коленях, черное пальто и черные ботинки

В Овидиопольском районе разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку. Как сообщает Национальная полиция Одесской области, Виленская Анна Александровна ушла из дома и не вернулась.

Рост девушки 166-168 сантиметров, длинные русые волосы с белыми концами, худощавого телосложения, глаза карие. Выходя из дома, девушка была одета в темные джинсы, с прорезями на коленях, черное пальто и черные ботинки.

Родители ждут ребенка дома, полиция просит тех, кто знает, где находится Анна, сообщить в Овидиопольский отдел полиции по телефонам: (050) 412-22-27, (04851) 315-90, (097) 305-21-69 или 102.

Ранее сообщалось, что в Днепре нашли пропавшую 16-летнюю девочку в луже крови и без сознания. Родственники занимались ее поисками в течение 4 дней.

Напомним, в Полтавской области пропавшего без вести мужчину нашли мертвым.

Ранее мы писали, что в Киеве все чаще начали пропадать люди. По данным полиции, за прошлый год было зарегистрировано 3496 заявлений об исчезновении горожан, что на 284 больше, чем в 2016 году, а за январь этого года таких заявлений поступило уже 299.

Также мы сообщали, что правоохранителям удалось разыскать 15-летнюю девушку Валерию Натальченко, которая пропала в Киевской области.

А девушку, пропавшую два года назад, нашли в Кропивницком в беспомощном состоянии.