В Одесской области пропала девушка: фото, приметы

В Одесской области полиция разыскивает девочку-подростка. Как сообщили в секторе коммуникации Нацполиции, Грибанова Кристина Юрьевна 2004 года рождения ушла из дома еще 7 февраля текущего года, и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, круглое лицо.

Была одета в темно-синюю куртку.

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Полиция просит сообщить любую информацию о местонахождении девочки в Ширяевское отделение полиции по телефонам (0485), 82 12 30 или по спецлинии "102".

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Напомним, во Львовской области полицейские Нового Роздола около суток искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как выяснилось позже, школьники решили съездить во Львов и не сообщили об этом родителям. Вечером ребята опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также, в Винницкой области трехлетнего мальчика искали около ста человек. Ребенок без присмотра взрослых играл во дворе дома и исчез. Его нашли в восьми километрах от дома через четыре часа.

Кроме того, ранее в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками . Прохожие заметили ребенка с нетрезвым мужчиной. "Сегодня" выясняли, что произошло:

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