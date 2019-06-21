В Одесской области простились с Дашей Лукьяненко: опубликованы фото

Девочку, погибшую от рук извращенца, похоронили в белом гробу

Фото: УСИ.

Сегодня в пгт Ивановка Одесской области родители, родственники и местные жители пришли проститься с убитой местным педофилом 11-летней Дашей Лукьяненко.

Как сообщает Украинская Служба Информации, на похоронах собрались сотни жителей поселка Ивановка, которые занимались поисками девочки все время с момента ее пропажи. Траурная церемония растянулась на несколько кварталов. Дашу похоронили в закрытом белом гробу. В этот день в Ивановке объявлен траур.











Как сообщалось, тело пропавшей Даши Лукьяненко было найдено после напряженных поисков 19 июля. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Ранее в селе Старый Добротвор Каменка-Бугского района трагически погибла трехлетняя девочка.

А на Буковине, в селе Недобоевцы Хотинского района, утонул 11-летний ребенок. Трагедия произошла во время купания в водоеме искусственного происхождения, где глубина на всей площади составляет около 5 метров.

Как сообщалось, в Одессе был найден мертвым пропавший восьмилетний мальчик.

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