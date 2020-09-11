В Одесской области простились с погибшим бойцом ВСУ (фото)

В городе Ананьев Одесской области попрощались с погибшим бойцом ВСУ Русланом Волковым, который умер в результате подрыва авто на Донбассе. На похороны собралось много людей. Гроб пронесли по улицам города, шествие сопровождали местные жители.
Как сообщает 048.ua, кроме родных и близких, в последний путь бойца проводили сослуживцы. На церемонию прощания пришли также ученики местных школ и студенты колледжей.
Отметим, парень был огнеметчиком огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты 35-й отдельной бригады морской пехоты.
Напомним, Руслан Волков умер 7 сентября в больнице в результате многочисленных ожогов, которые он получил в районе поселка Новгородское Донецкой области 6 сентября. В тот день от неизвестного взрывного устройства взорвалась машина, в которой украинский воин ехал с побратимом. Парню было всего 20 лет.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе простились с еще одним погибшим бойцом ВСУ.
Также напомним, на Донбассе убили медика, когда он оказывал медицинскую помощь раненому. Подробности смотрите в видеосюжете:
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