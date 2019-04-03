В Одесской области проведут испытания двух ракетных систем – Полторак

В Минобороны надеются, что испытания будут удачными

В Одесской области проведут испытания двух ракетных систем – Полторак 2019-04-03T20:09:33+03:00 Одесса В Минобороны надеются, что испытания будут удачными

В Одесской области в ближайшие дни проведут испытания двух ракетных систем. Об этом во время брифинга в Одессе заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба оборонного ведомства.

"В ближайшие дни в Одесской области будут проведены испытания двух ракетных систем, и мы надеемся, что эти испытания будут удачными, что повысит возможности и эффективность Вооруженных Сил Украины по защите морского побережья и сухопутной территории", – отметил Полторак.

Как сообщалось, в 2019 году планируется провести четыре учения с боевой стрельбой ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1.

Накануне о том, что в ближайшие дни украинские военные проведут финальный этап испытаний новых ракетных комплексов, которые должны поступить в Вооруженные силы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на встрече с президентом Петра Порошенко.

Также Полторак заявил, что пребывание кораблей Североатлантического альянса в порту Одессы – очень важный факт, поскольку является проявлением реальной помощи блока в восстановлении свободного судоходства в Керченском проливе.

Напомним, ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne. Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.





Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области проведут испытания двух ракетных систем – Полторак". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.