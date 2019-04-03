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В Одесской области проведут испытания двух ракетных систем – Полторак

Сегодня, 20:09

В Минобороны надеются, что испытания будут удачными

В Одесской области проведут испытания двух ракетных систем – Полторак Одесса В Минобороны надеются, что испытания будут удачными

В Одесской области в ближайшие дни проведут испытания двух ракетных систем. Об этом во время брифинга в Одессе заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба оборонного ведомства.

"В ближайшие дни в Одесской области будут проведены испытания двух ракетных систем, и мы надеемся, что эти испытания будут удачными, что повысит возможности и эффективность Вооруженных Сил Украины по защите морского побережья и сухопутной территории", – отметил Полторак.

Как сообщалось, в 2019 году планируется провести четыре учения с боевой стрельбой ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1.

Накануне о том, что в ближайшие дни украинские военные проведут финальный этап испытаний новых ракетных комплексов, которые должны поступить в Вооруженные силы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на встрече с президентом Петра Порошенко.

Также Полторак заявил, что пребывание кораблей Североатлантического альянса в порту Одессы – очень важный факт, поскольку является проявлением реальной помощи блока в восстановлении свободного судоходства в Керченском проливе.

Напомним, ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne. Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.


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Тег министр, Минобороны, ракеты, учения, испытания, Полторак, эсминец, министр обороны

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