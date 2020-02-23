В Одесской области пьяный полицейский попал в ДТП: есть погибший

Следователи Генерального бюро расследований выясняют детали ДТП в Одесской области с участием полицейского охраны, в результате которого погиб пассажир мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как стало известно, в Белгород-Днестровском районе сотрудник полиции охраны не справился с управлением мотоцикла МТ-11 в результате чего транспортное средство перевернулось

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения. Следствием установлено, что полицейский находился в состоянии опьянения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у водителя обнаружено 2,03 промилле алкоголя в крови.

Указано, что нарушителя задержали. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрении и избрании меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, недавно в Борисполе Киевской области произошло смертельное ДТП – полицейский автомобиль Renault Doker сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Также Ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП . При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

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