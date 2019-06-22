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В Одесской области пьяный водитель протаранил пять машин: пострадал прохожий

22 июня, 15:46

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы

Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua.

В Черноморске житель Киевской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил в ночь на субботу, 22 июня, на проспекте Мира в центре города пять припаркованных на обочине машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области. 

"28-летний водитель Audi Q8 во время движения не справился с управлением и протаранил пять автомобилей, которые находились на автостоянке. В результате ДТП телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей бедра получил 24-летний прохожий, которого задело припаркованной машиной. Ему была оказана необходимая медицинская помощь на месте, пока его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Медэкспертиза подтвердила, что водитель был пьян.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ст. 124, 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Киеве в Протасовом Яру произошло ДТП на пешеходном переходе – 20 июня на "зебре" водитель Volkswagen совершил наезд на двоих пешеходов и пытался покинуть место происшествия.


Напомним, в Одессе утром 18 июня произошло дорожно-транспортное происшествие: на Люстдорфской дороге трамвай сбил пешехода, который перебегал проезжую часть, не снимая наушников. Как выяснилось, парень перебегал проезжую часть, после чего выскочил на обособленное трамвайное полотно.

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Тег авария, ДТП, черноморск

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