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В Одесской области разоблачили группу пограничников-наркоторговцев

Сегодня, 10:47

Наркотики заказывали через соцсети а получали в отделении почты

Фото: ГБР

Правоохранители разоблачили сеть наркоторговцев, которые сбывали наркотические вещества через посредников, а те в свою очередь распространяли "товар" среди военнослужащих-пограничников. Об этом пишут на сайте ГБР.

В поле зрения полиции они попали еще в декабре 2018 года. Тогда следователи в Николаеве задержали солдата c наркотическими и психотропными веществами и после расследования направили материалы дела в суд (ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

В результате употребления наркотиков в Белгород-Днестровском пограничном отряде умер пограничник. После этого следователи начали выяснять кто, кроме ранее задержанного солдата, распространяет запрещенные вещества.

"Наркотические вещества военнослужащие закупали у членов преступной организации, которая занималась распространением особо опасных тяжелых наркотических веществ на территории Одесской области. В ходе масштабной спецоперации был проведен ряд задержаний лиц, причастных к распространению наркотических веществ", - рассказывают в сообщении.

Установлено, что военнослужащая Подольского пограничного отряда покупала наркотики в этой же группы в течение нескольких месяцев. Женщина действовала в сговоре с еще двумя людьми. Затем во время дежурства она приносила и продавала их коллегам-военнослужащим. Злоумышленница заказывала наркотики через Instagram и получала их в почтовом отделении. Для конспирации указывала телефон и данные другого человека.

Сразу после получения очередного заказа военнослужащую задержали. У нее изъяли пакет с таблетками розового цвета и пакет с желтым порошкоподобным веществом. Изъятое направлено на экспертизу.

Задержанной уже готовят сообщение о подозрении в незаконном сбыте наркотических веществ, совершенном группой лиц. Если вину докажут, ей грозит лишение свободы от шести до десяти лет.

Напомним, что ранее в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком. Наркотики обнаружил служебный пес Фарт.


Кроме этого, в Полтавской области полицейские разоблачили и задержали участников банды, которая продавала наркотики в регионе. Преступники торговали наркотиками методом закладок на территории Кременчугского района и города Горишние Плавни.

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Тег торговля, пограничники, наркотики, наркоторговец

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