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В Одесской области разоблачили "нарко-робинзона": фото

24 сентября, 14:05

Руслан Ровик Руслан Ровик

Фермер выращивал коноплю на острове в дельте Дуная

В Одесской области пограничники разоблачили и задержали мужчину, который выращивал коноплю на острове в дельте Дуная.

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Как сообщили в Государственной пограничной службе, задержание провели сотрудники Измаильского отряда Морской охраны при помощи пограничного спецназа.

Как выяснилось, 45-летний житель города Вилково на своей островной даче обрабатывал и культивировал посевы конопли, которые скрывал среди других растений.

Было обнаружено более 50 кустов конопли и 200 граммов высушенного "продукта". Стражи порядка открыли уголовное производство, фермера задержали, а растения изъяли для дальнейшей экспертизы.

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Напомним, в Запорожской области недалеко от Мелитополя обнаружили крупную плантацию двухметровой конопли, стоимость которой на "черном" рынке составила бы 10 миллионов гривен.

А ранее в Киеве разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 килограммов наркотиков.

Также в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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конопля Дунай одесская область остров вилково госпогранслужба

Источник: Сегодня

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