В Одесской области разоблачили "нарко-робинзона": фото

В Одесской области пограничники разоблачили и задержали мужчину, который выращивал коноплю на острове в дельте Дуная.
Как сообщили в Государственной пограничной службе, задержание провели сотрудники Измаильского отряда Морской охраны при помощи пограничного спецназа.
Как выяснилось, 45-летний житель города Вилково на своей островной даче обрабатывал и культивировал посевы конопли, которые скрывал среди других растений.
Было обнаружено более 50 кустов конопли и 200 граммов высушенного "продукта". Стражи порядка открыли уголовное производство, фермера задержали, а растения изъяли для дальнейшей экспертизы.
Напомним, в Запорожской области недалеко от Мелитополя обнаружили крупную плантацию двухметровой конопли, стоимость которой на "черном" рынке составила бы 10 миллионов гривен.
А ранее в Киеве разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 килограммов наркотиков.
Также в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк