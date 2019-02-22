В Одесской области разоблачили организатора нарколаборатории с арсеналом оружия

Мужчина занимался производством и продажей амфетамина

В Одесской области разоблачили организатора нарколаборатории с арсеналом оружия 2019-02-22T13:14:03+02:00 Одесса Мужчина занимался производством и продажей амфетамина







В Одесской области полиция разоблачила нарколабораторию, которую 35-летний житель Подольска устроил в собственной квартире. Мужчину подозревают в изготовлении амфетамина для его дальнейшей продажи.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, во время обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли почти два килограмма различных прекурсоров, которые используются для изготовления амфетамина, а также готовое психотропное вещество и оборудование.

Кроме того, в помещении обнаружили оружие — два переработанных пистолета и более 200 патронов калибра 9 мм. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Запорожье полицейские изъяли у мужчины переделанное оружие и наркотики. Также мы писали о том, как в Кривом Роге сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы, которые были завезены из района проведения операции Объединенных сил.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области разоблачили организатора нарколаборатории с арсеналом оружия". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.