В Одесской области разоблачили организатора нарколаборатории с арсеналом оружия
Мужчина занимался производством и продажей амфетамина
В Одесской области полиция разоблачила нарколабораторию, которую 35-летний житель Подольска устроил в собственной квартире. Мужчину подозревают в изготовлении амфетамина для его дальнейшей продажи.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, во время обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли почти два килограмма различных прекурсоров, которые используются для изготовления амфетамина, а также готовое психотропное вещество и оборудование.
Кроме того, в помещении обнаружили оружие — два переработанных пистолета и более 200 патронов калибра 9 мм. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее в Запорожье полицейские изъяли у мужчины переделанное оружие и наркотики. Также мы писали о том, как в Кривом Роге сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы, которые были завезены из района проведения операции Объединенных сил.
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