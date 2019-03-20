В Одесской области разоблачили троих "телефонных террористов"

Мужчинам грозит от двух до пяти лет лишения свободы

Смартфон спас австралийцу жизнь. Фото: Pixabay

В Одесской области разоблачили троих "телефонных террористов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a53/841/5c8a53841fef4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a53/841/5c8a53841fef4.jpg 2019-03-20T13:26:00+02:00 Одесса Мужчинам грозит от двух до пяти лет лишения свободы

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили троих жителей региона, которые сообщали правоохранителям о ложных угрозах теракта. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Первого "минера" задержали в Одессе. Мужчина с хулиганских побуждений сообщил о минировании административного здания Управления СБУ в Одесской области. Также правоохранители разоблачили жителя Черкасской области, который по телефону сообщил о якобы заложенной взрывчатке на одной из одесских автостанций. Таким же образом решил "развлечься" и житель одного из поселков Одесской области. Пьяный мужчина звонил в полицию с угрозами взорвать дом соседа и местный клуб.

"По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в СБУ и отметили, что мужчинам грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве и Одессе двух злоумышленников, которые сделали заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера.

Кроме того, не так давно СБУ разоблачила ряд спецопераций и задержала так называемых "телефонных террористов", которые, по данным ведомства, действовали по заданию российских спецслужб.

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