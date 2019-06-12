В Одесской области рецидивист с 20-летним тюремным "стажем" жестко выпроводил незваного гостя

Мужчина дважды отбывал срок за убийство

Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников.

В Одесской области житель Раздельнянского района с солидным тюремным "стажем" с помощью кухонного ножа выпроваживал знакомого, который решил выпить с ним водки.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел, когда к 65-летнему местному жителю, который треть жизни провел за решеткой, зашел знакомый и предложил ему вместе выпить бутылку водки. Хозяин дома оказался не в настроении и предложил "гостю" уйти, однако тот не понял намека и между ними произошла ссора.

"Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого владелец дома нанес три удара ножом в живот оппоненту. О происшествии полицейским сообщили врачи медицинского учреждения, куда госпитализировали 38-летнего раненого", – рассказали копы.

Нападавший был задержан. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в апреле в Геническом районе Херсонской области произошла стрельба. По данным местных СМИ, конфликт случился между представителями общественного формирования "Аскер", а также батальона "Айдар" с одной стороны и с сотрудниками агентства "Азов" – с другой.

Мы также писали, что в Херсонской области задержали мужчину, который закрылся в своей квартире и угрожал взорвать гранату.

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