В Одесской области репетитор жестоко издевалась над детьми (18+)

Полиция Одесской области начала уголовное производство по факту избиения детей женщиной-репетитором.

Об издевательствах над учениками стало известно благодаря видео, которое было опубликовано в Сети.

"На нем зафиксирована пожилая женщина-репетитор, который во время занятий бьет и обзывает учеников. В ходе проверки информации выяснилось, что событие имело место в 2016 году на территории Беляевского района", - говорится в сообщении.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика и сцены насилия!

При этом отмечается, что личность женщины уже установлена.

"Согласно закону, подобные действия наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами на срок до одного года", – добавили в полиции.

Ранее скандал разгорелся в Днепре: в школьный конфликт пришлось вмешаться управлению образования и полиции после того, как мама одного из пятиклассников – переселенца из Торецка, – написала в соцсети о буллинге ее сына – так называют травлю одного ребенка другими.

А в декабре 2017 года видео жестокой школьной драки в Днепропетровской области не на шутку всколыхнуло соцсети – причем о том, что ее сына среди бела дня избили на школьном стадионе, мать пострадавшего узнала из интернета.