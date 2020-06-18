В Одесской области родители сажали на цепь 11-летнюю дочку

Копы объявили о подозрении родителям девочки и их знакомой

В Одесской области полицейские Белгород-Днестровского района объявили о подозрении супружеской паре и их знакомой, которые посадили на цепь 11-летнюю девочку.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции в Одесской области.

В преступлении подозреваются 42-летняя мать ребенка, ее 40-летний муж, а также 41-летняя приятельница пары. Инцидент произошел в одном из сел Белгород-Днестровского района.

"По словам соседей, 11-летнюю девочку избила мать, потому что она без разрешения ушла домой из гостей, где взрослые выпивали", - заявили в полиции.

Было открыто уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Следователи установили, что девочку не только били, но и сажали на цепь, чтобы она не убегала из дома. Из-за цепи, которую закрывали на замок, ребенок получил травмы.

Видео: Нацполиция

Подозреваемыми оказались мать ребенка, ее муж, который прикрепил цепь к дивану, и подруга женщины, по совету которой супруги прибегли к такому методу "воспитания".

Заместитель начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Павел Гавришко отметил, что уголовное производство переквалифицировано по статье о пытках.

Кроме того, мать ребенка обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Луганской области мать посадила на цепь собственную дочь, пытаясь ее "воспитать" и контролировать поведение.

А в Днепропетровской области мать держала на цепи собственного сына-инвалида. Сделано это было для того, чтобы вместо него получать пенсию.

Подобный инцидент произошел и в Днепре – женщина держала восьмилетнего ребенка на цепи. Позже суд избрал для 56-летней матери четырех детей, которых передали в центр социально-психологической реабилитации, меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 6:00.

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