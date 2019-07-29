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В Одесской области с поличным поймали наркодилера

Сегодня, 14:46

Дома у мужчины нашли детали от газового пистолета и гранату

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области с поличным поймали наркодилера https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одесса Дома у мужчины нашли детали от газового пистолета и гранату

В Беляевском районе Одесской области полицейские задержали 33-летнего мужчину при продаже наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Кроме того, во время обыска в квартире задержанного копы нашли около килограмма семян конопли, банку с сухим измельченным веществом, похожим на каннабис, полиэтиленовые пакетики с расфасованными наркотиками, полученные от продажи "товара" деньги и электронные весы. Кроме того, там же были обнаружены детали от газового пистолета и граната РГД-5.

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"По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в полиции.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. 

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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