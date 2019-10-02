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В Одесской области с поличным задержали наркодилеров

2 октября, 11:13

Мужчины распространяли марихуану путем «закладок»

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В Южном полицейские разоблачили двоих мужчин, которые распространяли в городе марихуану. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Как выяснилось, задержанные оказались местными жителями 23 и 30-ти лет. Продавали мужчины наркотики путем "закладок". Копы задержали дилеров во время разложения наркотиков во дворах.

Фото: ГУНП в Одесской области

У одного из фигурантов изъяли 14 полиэтиленовых пакетов с наркотиками, а у второго – 27 таких свертков. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составила около 10 тысяч гривен.

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"По данным фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований ст. 309 Уголовного кодекса Украины. После проведения ряда экспертиз будет решаться вопрос о переквалификации уголовного производства", - рассказал руководитель местной полиции Иван Могорян.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого РогаДнепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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