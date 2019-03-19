В Одесской области с самолета тушат масштабный пожар
К тушению пожара привлечены 22 человека и 7 единиц техники
В Вилковском лесничестве горит камыш. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Информация о пожаре в Килийском районе поступила на "101" в 11:34. Площадь пожара, по состоянию на 14:00, составляет 20 га камыша и 8 га травяного настила.
"Угрозы населенным пунктам нет. К тушению пожара привлечены 22 человека и 7 единиц техники", – прокомментировали в ведомстве. С воздуха тушить пожар помогает самолет ГСЧСников.
Отметим, это уже третий пожар в экосистеме за месяц. 11 марта пожар произошел в Нижнеднестровском национальном природном парке в селе Маяки, его тушили на протяжении 20 часов. 15 марта в Крыжановке, в районе поселка "Зеленый мыс" загорелся камыш возле пруда.
Напомним, во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.
А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.
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