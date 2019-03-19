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В Одесской области с самолета тушат масштабный пожар

Сегодня, 15:42

К тушению пожара привлечены 22 человека и 7 единиц техники

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС.
В Одесской области с самолета тушат масштабный пожар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0ef/fbd/5c90effbda2e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0ef/fbd/5c90effbda2e3.jpg Одесса К тушению пожара привлечены 22 человека и 7 единиц техники

В Вилковском лесничестве горит камыш. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Информация о пожаре в Килийском районе поступила на "101" в 11:34. Площадь пожара, по состоянию на 14:00, составляет 20 га камыша и 8 га травяного настила.  

"Угрозы населенным пунктам нет. К тушению пожара привлечены 22 человека и 7 единиц техники", – прокомментировали в ведомстве. С воздуха тушить пожар помогает самолет ГСЧСников.

Отметим, это уже третий пожар в экосистеме за месяц. 11 марта пожар произошел в Нижнеднестровском национальном природном парке в селе Маяки, его тушили на протяжении 20 часов. 15 марта в Крыжановке, в районе поселка "Зеленый мыс" загорелся камыш возле пруда.

Напомним, во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.

А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.

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Тег пожар, камыш, сухостой

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