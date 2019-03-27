В Одесской области СБУ блокировала контрабанду сигарет из Приднестровья

Предварительно, стоимость обнаруженной "продукции" составляет более двух миллионов гривен

Фото: СБУ.

В Одесской области СБУ блокировала контрабанду сигарет из Приднестровья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b58/718/5c9b58718965a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b58/718/5c9b58718965a.jpeg 2019-03-27T13:28:00+02:00 Одесса Предварительно, стоимость обнаруженной «продукции» составляет более двух миллионов гривен

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабандный ввоз в Украину сигарет из непризнанного Приднестровья. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

150 коробов сигарет иностранного производства без товаросопроводительных документов и марок акцизного сбора правоохранители обнаружили во время осмотра грузовика на трассе "Киев-Одесса". Как выяснилось, партию табачных изделий через госграницу пытался переправить житель Одесской области. По предварительным оценкам стоимость обнаруженной "продукции" составляет более двух миллионов гривен.







"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", – отметили в СБУ.

Напомним, не так давно в Одесской области правоохранители задержали украинцев, которые нелегально переправляли в Украину сигареты из Молдовы.

Ранее, гражданин Молдовы пытался перевезти из России в Украину контрабандные телефоны и чехлы к ним, более чем 210 тысяч гривен.

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