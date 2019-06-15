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В Одесской области СБУ разоблачила взяточника-военкома

15 июня, 18:26

Подполковник требовал от родителей призывника деньги за выдачу справки о непригодности к службе

В Одесской области СБУ разоблачила взяточника-военкома
В Одесской области СБУ разоблачила взяточника-военкома. Фото: СБУ

В Одесской области на получении взятки в тысячу долларов попался подполковник, заместитель начальника Доброславского районного центра комплектования и социальной поддержки (бывший военный комиссариат).

Как оказалось, взяточник требовал от отца призывника деньги за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы по состоянию здоровья. Разоблачение проводили сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры Южного региона, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия. Военная прокуратура Одесского гарнизона готовит указанному лицу уведомление о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также об отстранении от должности", — отметили в ведомстве.

По данным спецслужбы, задержанный наладил механизм получения неправомерной выгоды от призывников.

Напомним, ранее в Запорожской области сотрудники СБУ задержали за получение взятки заместителя начальника одного из районных военных комиссариатов региона.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, взяточник, военком, одесская область, военкомат

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