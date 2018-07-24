В Одесской области семья отравилась грибами: беременная мать и сын умерли
Еще двое детей, которых перевели в столицу, остаются в тяжелом состоянии
Семья из семи человек отравилась бледными поганками в с.Ясенево-2 Любашевского района Одесской области, сообщает одесский "7-й канал".
У матери, отца и пятерых детей начались явные признаки отравления после того, как они поели грибов. К врачам за помощью взрослые обратились не сразу, пытаясь лечиться на дому. Шестой ребенок (6-летняя девочка) – единственный, кто не ел грибов – не испытывала симптомов отравления.
В пятницу, 20 июля, родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу, 21 июля, врачи перевели троих детей в Киев.
В понедельник, 23 июля, мать семьи скончалась. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Также погиб ее 11-летний сын в Киеве.
Еще двое детей, которых перевели в столицу, остаются в тяжелом состоянии.
Напомним, недавно в Одесской области пять человек отравились грибами. Среди них – беременная женщина.
А в Луганской области из-за отравления грибами умерла восьмилетняя девочка.
Ранее на Прикарпатье, в медучреждения с диагнозом "отравление грибами" поступило девять человек, в том числе – двухлетний ребенок.
Кроме этого, в Днепре произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадали шестеро горожан. Шесть местных жителей, среди которых двое – дети, отравились грибами.
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