В Одесской области толпа мужчин на улице избила подростка: парень серьезно пострадал

В городе Килия Одесской области шестеро мужчин жестоко избили 15-летнего парня. После избиения подросток больше месяца находился в больнице.

Об этом рассказал отец пострадавшего Александр Будулатий, сообщает "Бессарабия Inform".

По словам отца, его сын Саша вечером возвращался домой. На углу улиц Дунайская и Тараса Шевченко парня обогнал мужчина на велосипеде, у которого через пару метров, вероятно, упала цепь. Тогда неизвестный бросил велосипед на дороге и сбежал. Сразу после этого около Саши остановился автомобиль и мопед. К нему выбежали шестеро мужчин и одна женщина. Парень почувствовал удар с ноги в печень, поваливший его с ног, а далее последовали сильные удары кулаками по лицу и голове. Избивали подростка около 10 минут.

Затем Сашу схватили за волосы и потащили к магазину. Там уже начали разбираться в ситуации. Когда парень назвал свою фамилию (их семья довольно известная в городе), ему не поверили. Однако один из мужчин пнул подростка и приказал бежать.

Как выяснилось, нападавшие пили в тот день алкоголь возле магазина, когда неизвестный быстро схватил припаркованный велосипед одного из отдыхающих и скрылся. Мужчины начали догонять злоумышленника, а когда увидели подростка и велосипед, лежащий на дороге, подумали, что это он вор.

На следующий день парню резко стало плохо, его госпитализировали. Медики поставили Саше диагноз "закрытая черепно-мозговая травма" и "сотрясение мозга". Кроме того, после более детального осмотра выявили множественные осколочные переломы лицевой части черепа.

Пострадавшему провели сложную шестичасовую операцию — реставрацию костей лицевой части черепа.

Факт избиения парня подтвердили сайту "Сегодня" в местной полиции.

"Подтверждаем наличие уголовного производства. Оно открыто и расследуется", - сообщили в пресс-службе Килийского отделения полиции.

Напомним, ранее в Киеве двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли его в лес и избили.

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