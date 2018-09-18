В Одесской области шестилетнюю девочку покусала собака

Сегодня, 15:17

На ребенка напал соседский пес породы алабай

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одесской области собака породы алабай покусала шестилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Подольского отдела полиции в области.

Как рассказала мать пострадавшей девочки, ребенка покусал соседский пес породы "алабай". После оказания срочной медицинской помощи девочку госпитализировали в больницу в Одессе, сейчас угрозы ее жизни нет.

На данный момент детективы проводят следственные действия для установления обстоятельств инцидента и привлечения к ответственности лица, по вине которого произошла трагедия.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Подобный случай произошел ранее в Лиманском районе Одесской области: тогда шестилетнюю девочку изувечили уличные собаки

Не так давно в центре Запорожья бродячая собака покусала девочку, которая гуляла с родителями.

Ранее в столичном пригороде произошло серьезное происшествие: поздно вечером бойцовская собака – стаффордширский терьер – набросилась на свою хозяйку. После нападения ей были ампутированы обе руки.
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