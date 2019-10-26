В Одесской области сожгли автомобиль влиятельного таможенника: фото и видео

Огонь перекинулся на служебный автомобиль, припаркованный рядом

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области в городе Черноморск произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции в области.

Сообщается, что происшествие случилось на территории автостоянки одного из предприятий города.

"В Черноморский отдел полиции поступило сообщение о возгорании транспортного средства, припаркованного на территории предприятия", – говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В то же время в правоохранительных органах рассказали, что горел автомобиль Subaru Tribeca. Им пользовался заместитель начальника отдела таможенного оформления №1 таможенного поста "Черноморский" Вячеслав Харченко.

Известно, что огонь перешел и на припаркованный рядом служебный микроавтобус – передвижную таможенную лабораторию. В нем находился единственный рентгеновский сканер для досмотра грузов на Одесской таможне.

Также опубликовано видео из камер наблюдения, пишет Цензор.Нет. По записи видно, что в 15:57 неизвестный мужчина забежал на открытую парковку к зданию таможенного поста "Черноморский", облил горючим и подпалил автомобиль.

Сам Харченко предполагает, что причина поджога может заключаться в служебной деятельности.

СБУ рассматривает две версии: поджог как месть за деятельность таможенника, либо под видом мести злоумышленники решили уничтожить дорогостоящий сканер.

Напомним, ранее в Костополе Ровенской области в ночь на 4 октября сгорел автомобиль депутата областного совета.

Кроме того, в Волынской области в кабинет сельского главы бросили "коктейль Молотова". Следователи Камень-Каширского отдела полиции по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

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