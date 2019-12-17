В Одесской области спасатели закрывают школы

В Одесской области учителя и ученики осваивают дистанционное обучение. Вместо учебы в классах – камера телефона и экраны планшетов, поскольку по решению суда в области закрыты четыре школы, а еще десять готовятся приостановить учебный процесс.

Причиной такого решения стало то, что ни одно из этих учебных заведений не прошло внеплановой проверки ГСЧС, когда были обнаружены грубые нарушения норм пожарной безопасности. "Сегодня" выясняли – по силам ли педагогам самостоятельно исправить недостатки.

Ученица школы в селе Калаглия Овидиопольского района София Фринцко вместо уроков гуляет по селу с подругой. Единственную школу в ее населенном пункте закрыли.

"Вообще не повезло, что закрыли школу, когда экзамены начались, ну, будут начинаться. Мы с друзьями начали это обсуждать, и вот сейчас решили поехать погулять, раз такие дела", – говорит школьница.

По коридорам Калаглийской школы обычно бегают 230 детей. Но сегодня здесь тишина.

"У нас отсутствует сигнализация, не обработана древесина, которой покрыта крыша, поэтому из-за этих проблем наша школа закрыта судом. Мы не можем обеспечить учебный процесс, если есть угроза жизни и здоровью", – объяснила и. о. директора школы Инна Цуркан.

Всего в Овидиопольском районе закрыты четыре сельские школы.

"Все учреждения, в которых находятся дети, не оборудованы новейшими системами сигнализации о пожаре. Речь идет о датчиках, которые фиксируют задымление и направляют сигнал на централизованный пульт и автоматически вызывают пожарную службу. Такая система на каждую школу будет стоить 2-3 млн. грн. Для районного бюджета эти средства не подъемные", – объясняет и. о. председателя Овидиопольской районной администрации Игорь Ильченко.

Во время принудительного карантина школьники будут осваивать новые темы дистанционно. Учителя записывают видео-уроки. Родителей закрытие школ возмущает.

"У нас школа хорошая, а некоторые недостатки можно в процессе устранять, чтоб не закрывать школу, чтобы дети не сидели дома. Но можно дороги позже отремонтировать, а деньги дать на школы, чтобы дети учились, а потом – все другое", – считает отец школьницы Иван Фринцько.

А в Овидиополе готовятся к закрытию в школе, рассчитанной на полтысячи учеников. Руководство говорит: понимают, что и их заведение закроют, ведь современной противопожарной системы нет. Но каждый семестр проводят учебную тревогу.

Свидетелями одной из них стали корреспонденты "Сегодня". Дети выбежали на улицу очень быстро, и хоть почти без верхней одежды и личных вещей, но школу покинули за одну минуту и 50 секунд, отойдя на безопасное расстояние, подальше от условного задымления.

В суд районные пожарные инспекторы направили около двух десятков исков. В нескольких объединенных громадах недостатки уже устранены.

"Очень много заведений уже выполнили требования пожарной безопасности. Есть такие примеры, в частности – Теремок, Прилиманская школа", – рассказывает Главный инспектор Овидиопольского сектора ГУ ГСНС Украины в Одесской области Владимир Пашевич.

Чтобы оборудовать все 14 школ района системами противопожарной безопасности, необходимо более 30 млн. грн. А еще в районе столько же домов культуры, музыкальных и спортивных школ. Еще 20 млн. грн. требуется для детсадов. Без помощи из государственного бюджета, говорят районные чиновники, не справятся.

"Надо, чтобы это было финансирование государственного бюджета, областного, районного и местного, из населенного пункта, где расположена школа. Тогда, возможно, мы избежим закрытия и остановку учебного процесса", – рассказал и. о. председателя Овидиопольской районной администрации Игорь Ильченко.

Пока школы Овидиополя закрыты до 10 января. Но если сигнализации не установят, к обучению дети так и не вернутся.

Ранее мы писали, о том, что в последнее время на территории Украины количество пожаров существенно увеличилось.

В частности, 4 декабря в Одессе в здании колледжа на Троицкой произошел масштабный пожар, жертвами которого стали 16 человек.

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