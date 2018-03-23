В Одесской области спасли птицу с рубиновыми глазами: потрясающие фото

Жители Одесской области помогли перезимовать черношеей поганке. Очаровательную птицу с ярко-красными глазами приютила семья из поселка Татарбунары, а затем ее передали в национальный природный парк. Как рассказал эколог Иван Русев, птицу уже выпустили в природную среду.

"Она уже терпеть не могла и каждый раз, когда видела лицо инспектора, начинала пищать и показывать в сторону лимана, мол "пора, пора". Сейчас лиман свободен ото льда, в нем много птиц и ей там нравится!", – поделился эколог. Отметим, что черношеяя поганка не занесена в краную книгу.

Ранее в Одесской области экологи создали искусственный остров для перелетных птиц. Как сообщает руководитель НПП, доктор биологических наук Иван Русев, сотрудники нацпарка и волонтеры создали остров из природных материалов – виноградной лозы, тростника, травы и ракушки. Назван зкоостров "Фрумушика" (в честь одноименного этнографического и туристического центра, который поддержал акцию) и имеет форму Африканского континента.

А на юге Одесской области черные буйволы спасают реку и манят туристов. Ожидается, что парк не только привлечет туристов, поправив экономическое положение района, но и спасет от экологической катастрофы малые озера у Дуная.

А в Измаиле наблюдали нашествие скворцов.