В Одесской области спасли птицу с рубиновыми глазами: потрясающие фото

Сегодня, 06:31

Черношеюю поганку выпустили в лиман к другим птицам


Фото: facebook.com/rusevivan

Фото: facebook.com/rusevivan

Фото: facebook.com/rusevivan

Фото: facebook.com/rusevivan

Жители Одесской области помогли перезимовать черношеей поганке. Очаровательную птицу с ярко-красными глазами приютила семья из поселка Татарбунары, а затем ее передали в национальный природный парк. Как рассказал эколог Иван Русев, птицу уже выпустили в природную среду.

"Она уже терпеть не могла и каждый раз, когда видела лицо инспектора, начинала пищать и показывать в сторону лимана, мол "пора, пора". Сейчас лиман свободен ото льда, в нем много птиц и ей там нравится!", – поделился эколог. Отметим, что черношеяя поганка не занесена в краную книгу.

Ранее в Одесской области экологи создали искусственный остров для перелетных птицКак сообщает руководитель НПП, доктор биологических наук Иван Русев, сотрудники нацпарка и волонтеры создали остров из природных материалов – виноградной лозы, тростника, травы и ракушки. Назван зкоостров "Фрумушика" (в честь одноименного этнографического и туристического центра, который поддержал акцию) и имеет форму Африканского континента.

А на юге Одесской области черные буйволы спасают реку и манят туристов. Ожидается, что парк не только привлечет туристов, поправив экономическое положение района, но и спасет от экологической катастрофы малые озера у Дуная. 

А в Измаиле наблюдали нашествие скворцов
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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