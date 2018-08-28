В Одесской области столкнулись два микроавтобуса: пострадали 11 человек

Вблизи села Грибовка Овидиопольского района Одесской области около 8:00 утра столкнулись пассажирский и грузовой микроавтобусы, пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes Sprinter на повороте дороги не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем Volkswagen Transporter. В результате ДТП (пассажирский. – Ред.) микроавтобус перевернулся на бок", – рассказали правоохранители.

В результате ДТП пострадали 11 человек, среди которых трое детей. Всех пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу. По предварительным данным, автобус перевозил пассажиров из Кривого Рога Днепропетровской области в курортную Затоку на отдых. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.