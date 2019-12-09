В Одесской области столкнулись две иномарки: погибла женщина, пострадали дети

Дети в тяжелом состоянии находятся в реанимации

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области произошло смертельное ДТП – на дороге между селами Выпасное и Бритовка не разминулись Renault Kangoo и Mitsubishi. Погибла водитель первого авто, ее дети оказались в реанимации.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, авария случилась сегодня, 9 декабря. Выяснилось, что 34-летняя водитель Renault выехала на встречную полосу и столкнулась Mitsubishi.

В результате ДТП женщина погибла на месте. Трое пассажиров – мальчик и девочка 7-ми и 8-ми лет и 18-летняя девушка получили тяжелые телесные повреждения – они в сейчас находятся в реанимации. Травмы получил и 57-летний водитель Mitsubishi.

Как сообщили в Facebook местные, за рулем фургона находилась учитель ОЗ "Бритовский ЗЗСО I – III ступеней", а пассажирами были ее трое детей. Дети находятся крайне тяжелом состоянии.

Фото: Анастасия Михова, Facebook

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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