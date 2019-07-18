В Одесской области столкнулись грузовик и легковушка: четверо погибших
Среди жертв жуткого ДТП есть ребенок
В Одесской области на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Погибли водитель и пассажиры легковушки.
Как сообщили в пресс-службе полиции области, МАН и Volkswagen столкнулись сегодня утром вблизи села Удобное в Белгород-Днестровском районе. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров легковушки, в том числе и ребенок.
Сейчас на месте столкновения работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП. Все обстоятельства трагедии и личности погибших устанавливаются.
"Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.
Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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