Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесской области столкнулись грузовик и микроавтобус: семеро пострадавших

25 июня, 11:24

Жуткая авария произошла на трассе Киев-Одесса

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одесской области произошло масштабное ДТП – столкнулись грузовик и микроавтобус. В аварии пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло сегодня около 7:00 на 350 километре трасы Киев-Одесса в Любашевском районе. Там микроавтобус Nissan столкнулся с грузовиком Volvo, который двигался впереди. Предварительно, вероятной причиной столкновения стало то, что водитель автобуса уснул за рулем.

В результате аварии пострадали семь пассажиров микроавтобуса. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На месте ДТП сейчас работает следственно-оперативная группа.

"Сейчас полицейские выясняют подробные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – рассказали в полиции.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, грузовик, одесская область, пострадавшие, микроавтобус, Киев - Одесса

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области столкнулись грузовик и микроавтобус: семеро пострадавших". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Полтавской области произошло ДТП с участием кандидата в депутаты

Сегодня, 11:08

Водитель микроавтобуса сдавал назад и столкнулся с пешеходом

В Киев кроссовер снес столб: трое пострадавших

Сегодня, 07:21

Из-за аварии на проспекте Романа Шухевича было перекрыто движение

В Тернополе троллейбус задавил женщину

Вчера, 22:23

Пожилая женщина упала и оказалась под колесами

В Харькове 14-летняя девочка за рулем BMW ездила в парке по пешеходным дорожкам

Вчера, 18:19

Малолетнюю "автомобилистку" задержали прохожие

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Пятнадцать подсказок человеку свыше

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников

10 удивительных правил французских мам

50 способов перенести жару [инфографика]

Мендель вступила в словесную перепалку с сотрудником «5 канала»

"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала

Заброшенные базы и другие тайны, скрытые в Антарктиде (фото)

Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People

Как Кипр не пустил Россию на чемпионат мира

Этот автомобиль — лучший атрибут холостяка

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Министр Петренко признался, почему до сих пор не женат

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Глупая женщина — подарок для мужчины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь