В Одесской области столкнулись грузовик и микроавтобус: семеро пострадавших

Жуткая авария произошла на трассе Киев-Одесса

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одесской области произошло масштабное ДТП – столкнулись грузовик и микроавтобус. В аварии пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло сегодня около 7:00 на 350 километре трасы Киев-Одесса в Любашевском районе. Там микроавтобус Nissan столкнулся с грузовиком Volvo, который двигался впереди. Предварительно, вероятной причиной столкновения стало то, что водитель автобуса уснул за рулем.

В результате аварии пострадали семь пассажиров микроавтобуса. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На месте ДТП сейчас работает следственно-оперативная группа.

"Сейчас полицейские выясняют подробные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – рассказали в полиции.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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