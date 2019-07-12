В Одесской области столкнулись микроавтобус и легковушка: четверо пострадавших

Среди пострадавших есть семилетний ребенок

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одесской области произошло жуткое ДТП – столкнулись легковушка Peugeot и микроавтобус Ford. Пострадали четверо людей, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла на трассе Одесса-Рени вблизи села Великий Дальник Беляевского района. Как выяснилось, водитель Peugeot, который ехал с женой и малолетним сыном, не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford.

В лобовом ДТП пострадали четыре человека. Среди них – водитель и пассажиры Peugeot, в том числе и семилетний мальчик. Также травмы получил пассажир Ford. Пострадавших госпитализировали в больницу.

"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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