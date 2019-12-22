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В Одесской области столкнулись мотоцикл и легковушка: есть погибший и пострадавший

22 декабря, 16:53

Автомобиль выезжал с заправки на дорогу, где столкнулся с мотоциклом

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области произошло смертельное ДТП: легковушка столкнулась с мотоциклом. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в Измаиле.

Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля ВАЗ, выезжая с автозаправочной станции, столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 41-летнего мужчины, который двигался по проспекту во встречном направлении.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован, а его пассажир скончался на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства автомобильной аварии.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, мы сообщали, что за 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3080 человек.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Кроме того, были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также мы писали о том, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков.

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ДТП Измаил погибшие одесская область мотоциклисты

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