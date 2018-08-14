В Одесской области строят остров для пеликанов: опубликованы фото

Сегодня, 11:39

В Национальном парке "Тузловские лиманы" гнездятся кудрявые и розовые пеликаны

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на юге Одесской области появятся острова для гнездования кудрявых и розовых пеликанов. Об этом сообщил экс-директор парка Иван Русев в своем Facebook.

По его словам, формированием "Урочища Пеликан" занимаются сотрудники нацпарка и волонтеры, которые возводят бунгало для наблюдения за пеликанами и другими водно-болотными птицами.

"Комплекс "Урочище Пеликан" для поддержания биоразнообразия нашего нацпарка и развития туризма будет завершен в ближайшие дни", — заверил ученый.

Также Русев добавил, что в Одесском регионе обитают два вида пеликанов — розовые и кудрявые, они прилетают сюда в конце апреля с зимовки, но насовсем не остаются: с приходом холодов они отправляются на юг.

"Оба вида занесены в Красную книгу Украины. Эти красивые, редчайшие птицы планеты требуют всемерной охраны", — заявил он.

Стоит добавить, что искусственные острова для птиц в природном парке начали создавать в позапрошлом году. Один из них напоминает в плане самку фазана, второй имеет форму шляпы, третий похож на Африканский континент, есть остров в виде моллюска крылья ангела. А один из них под названием "Украина" напоминает карту нашей страны. Строят острова их из виноградной лозы, тростника и травы.

Ранее в Днепропетровской области спасли лисят, мать которых застрелили охотникиСемейство лисиц – мать и трое малышей – в огороде Катерины Иванченко поселились в начале весны. Но такое соседство селянам не понравилось. Лисицу местные охотники застрелили, а вот детенышей пожалели.

Также мы писали о том, что Донецкой области дикие лисы нападают на хозяйства местных жителей. Охотники объясняют нашествие тем, что сейчас в регионе никто не контролирует их популяцию. Местные жители ничего поделать с этим не могут, а охотники разводят руками: отстреливать хищников запрещено – недалеко зона боевых действий. 
одесская область, пеликаны, национальный парк

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"Сегодня"

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