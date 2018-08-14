В Одесской области строят остров для пеликанов: опубликованы фото
В Национальном парке "Тузловские лиманы" гнездятся кудрявые и розовые пеликаны
В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на юге Одесской области появятся острова для гнездования кудрявых и розовых пеликанов. Об этом сообщил экс-директор парка Иван Русев в своем Facebook.
По его словам, формированием "Урочища Пеликан" занимаются сотрудники нацпарка и волонтеры, которые возводят бунгало для наблюдения за пеликанами и другими водно-болотными птицами.
"Комплекс "Урочище Пеликан" для поддержания биоразнообразия нашего нацпарка и развития туризма будет завершен в ближайшие дни", — заверил ученый.
Также Русев добавил, что в Одесском регионе обитают два вида пеликанов — розовые и кудрявые, они прилетают сюда в конце апреля с зимовки, но насовсем не остаются: с приходом холодов они отправляются на юг.
"Оба вида занесены в Красную книгу Украины. Эти красивые, редчайшие птицы планеты требуют всемерной охраны", — заявил он.
Стоит добавить, что искусственные острова для птиц в природном парке начали создавать в позапрошлом году. Один из них напоминает в плане самку фазана, второй имеет форму шляпы, третий похож на Африканский континент, есть остров в виде моллюска крылья ангела. А один из них под названием "Украина" напоминает карту нашей страны. Строят острова их из виноградной лозы, тростника и травы.
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