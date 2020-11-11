В Одесской области сын зарезал мать и ранил отца из-за упреков в безделье

По словам задержанного, он давно вынашивал намерение убить родителей

В Одесской области 20-летний парень зарезал мать и тяжело ранил отца из-за упреков в безделье.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, подозреваемый спланировав все заранее, он наточил нож, дождался, когда отец и мать уснут, а потом зашел к ним в комнату и стал наносить удары. Раненые едва смогли вытолкать сына из дома и, закрыв за ним дверь, вызвали полицию и скорую помощь.

Злоумышленник после этого выбил окно, влез в дом и снова набросился с ножом на родителей. В общей сложности он нанес им порядка 15-ти ножевых ударов.

"45-летнего мужчину и его 46-летнюю супругу госпитализировали. Женщина от полученных ранений через несколько часов скончалась в больнице. Ее супруг остается в крайне тяжелом состоянии", – сообщили в полиции.

Полицейские разыскали и задержали подозреваемого. По его словам, он давно вынашивал намерение убить родителей из-за того, что те якобы не давали ему деньги и оскорбляли за безделье.

За содеянное парню грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина жестоко убил свою мать. Трагедия произошла на Глубочицкой улице.

Также напомним, в Винницкой области сын жестоко убил мать. Соседи говорят, родня часто ссорилась. К ним постоянно вызывали полицию.

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