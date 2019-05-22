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В Одесской области тепловоз переехал мужчину, который пас скот

22 мая, 15:53

От полученных травм мужчина скончался на месте

Фото: Pixabay

В селе Новоселовка Саратского района тепловоз сбил 62-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Авария произошла сегодня, 22 мая, около 12:00. Мужчина пас у железнодорожных путей скот. В какой-то момент, проигнорировав сигнал машиниста тепловоза, который ехал из Белгорода-Днестровского в Арциз, внезапно начал перебегать пути. Поезд сбил мужчину, от полученных травм он скончался на месте.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Саратского отделения полиции, которая устанавливает все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – сообщили в ведомстве.

Напомним, в Полтавской области поезд насмерть сбил мужчину. Происшествие случилось в воскресенье, 19 мая, в поселке Карловка. В результате столкновения 57-летний мужчина погиб на месте инцидента.

Ранее в Киевской области электропоезд сбил школьника, который шел в наушниках. 15-летний парень, который учился в 9-м классе, шел встречать свою маму, ехавшую в электропоезде Киев – Малин. Школьник в неустановленном месте переходил пути на станции Клавдиево. Парень был в наушниках, поэтому не услышал, как поезд приближается. Вследствие этого ребенка сбил транспорт, в котором ехала его мама.

Кроме этого, поезд Кривой Рог — Москва насмерть сбил 26-летнего мужчину. Мужчина шел по рельсам в наушниках.

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Тег поезд, сбил, тепловоз, переехал

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