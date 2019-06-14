В Одесской области убийцу 13-летней девочки отправили в психбольницу

Мужчина зарезал подругу своей племянницы и убил собаку

Фото: Pixabay

В Одесской области суд признал невменяемым мужчину, который убил 13-летнюю девочку и собаку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству Коминтерновской местной прокуратуры, учитывая данные экспертизы по невменяемости, обвиняемого госпитализировали в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

"Согласно выводам экспертизы, 45-летний житель Лиманского района из-за нарушения психической деятельности не способен осознавать свои действия и отвечать за свои поступки", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в январе 2019 в селе Иваново мужчина во время внезапной агрессии убил ножом несовершеннолетнюю подругу своей племянницы, а также собаку, которая находилась в доме. В тот день родители девочки были на работе, поэтому она осталась ночевать у своей подруги-ровесницы. Мужчина ворвался в комнату детей, набросился на гостью и начал ее душить, а потом перерезал горло. После этого он пытался совершить суицид, порезав вены на руках.

Напомним, в Житомирской области мужчина сознался полиции, что убил и сжег своего ребенка. Девочку, по словам родителей, во время ссоры толкнул отец. Девочка ударилась головой, потеряла сознание и умерла. Тело сожгли, а остатки выбросили.





Кроме этого, в Смеле правоохранители задержали 38-летнего педофила после того, как в полицию обратилась его 15-летняя дочь. Девушка сообщила, что отец в течение трех лет заставлял ее раздеваться на камеру. После обнародования в СМИ информации девушка пыталась покончить с собой.

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