В Одесской области умерла воспитанница скандального приюта: что известно

В Одесской области из-за отравления суррогатным алкоголем умерла 17-летняя девочка. Она оказалась воспитанницей скандального детского реабилитационного центра "Світанок". Об этом "Сегодня" рассказали в местной прокуратуре.

"Назначены и проводятся экспертизы. Открыто и расследуется уголовное производство", – сообщили нам в пресс-службе прокуратуры.

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О смерти Тани Борчук в своем Facebook рассказала волонтер Зоя Мельник. По ее словам, девочка умерла за две недели до своего совершеннолетия. Также она отметила, что девочка жила в приюте и была свидетелем и жертвой пыток воспитанников. Кроме того, по словам волонтера, родная мать Тани с самого детства поила дочь алкоголем.

Фото: Zoya Melnik, Facebook

"В результате у ребенка в 17 лет уже были реальные проблемы с употреблением алкоголя", – добавила она.

Напомним, недавно в Малиновском суде Одессы вынесли приговор двум воспитателям детского реабилитационного центра "Світанок", в котором издевались над детьми. За невыполнение своих обязанностей они получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Также мы писали, что в Одессе директор областного детского приюта "Світанок" Инна Ищенко остается на своей должности, несмотря на публичное "увольнение", обещанное руководством ОГА в сентябре 2018 года.

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