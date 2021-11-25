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В Одесской области в детсаду — вспышка кишечной инфекции: дошкольное учреждение закрыли

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
25 ноября, 03:30
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Кроме детей госпитализировали и женщину, которая была в контакте с больными детьми
Дети были госпитализированы с одинаковыми симптомами/Коллаж: Сегодня
Дети были госпитализированы с одинаковыми симптомами/Коллаж: Сегодня

В Одесской области, где недавно на пляж выбросило миллион мертвых медуз, из-за вспышки кишечной инфекции закрыли детсад. Как долго заведение будет не работать пока неизвестно.

Об этом сообщает интернет-издание "Махала".

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Детали

Дошкольное учреждение "Джерельце" закрыли в селе Виноградовка Болградской ОТГ. Шестеро детей из разных групп с симптомами острой кишечной инфекции были доставлены в инфекционное отделение Болградской районной больницы. Кроме того, с такими же симптомами обратились за помощью медиков двое местных школьников и их бабушка — родственники двух воспитанников детского сада. Их госпитализировали. У них температура тела от 37,2 до 40 градусов, боли в животе, слабость, рвота и диарея.

Где подхватили кишечную палочку — выясняют

В настоящее время проводятся соответствующие исследования. По факту открыто производство по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм) Уголовного кодекса Украины.

В Сумах произошло массовое отравление газом

В Сумах после использования газового проточного водонагревателя шестеро граждан почувствовали слабость и обратились за помощью к медикам.

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По словам медицинских работников, у всех пострадавших были признаки отравления угарным газом. 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и троих детей 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу.

Правоохранители выяснили, что вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. Но из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало плохо и они обратились за помощью к врачам.

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