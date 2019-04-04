В Одесской области в ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек
Авария произошла в Измаиле, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль BMW
В среду, 3 апреля, в городе Измаил Одесской области в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки пострадали семеро человек.
Как сообщил представитель в Главном управлении Нацполиции в области, авария произошла на пересечении улиц Кишиневской и Ватутина, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль BMW.
В результате автобус перевернулся и по инерции "пролетел" несколько десятков метров. Легковой автомобиль столкнулся с еще одной иномаркой.
По предварительным данным, пострадали семеро пассажиров микроавтобуса, следовавшего по маршруту Измаил-Одесса.
По некоторым данным, водитель BMW торопился к месту другого ДТП – оно случилось на пересечении Кишиневской и улицы Осипенко, к которому был причастен его знакомый.
Напомним, что в этот же день мощный взрыв прогремел под автомобилем, припаркованным между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана в Одессе. Машину отбросило на трамвайные рельсы. При этом было повреждено дорожное покрытие. Водитель BMW, который в момент взрыва находился в припаркованной машине, говорит, что ощущался едкий запах газа.
Также в Сети появилось видео взрыва в Одессе. Ролик опубликовало коммунальное предприятие "Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики Одессы".
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