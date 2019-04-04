В Одесской области в ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек

Авария произошла в Измаиле, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль BMW

Фото: из открытых источников.

В Одесской области в ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/524/a12/5ca524a12ac44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/524/a12/5ca524a12ac44.jpg 2019-04-04T00:25:00+03:00 Одесса Авария произошла в Измаиле, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль BMW

В среду, 3 апреля, в городе Измаил Одесской области в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки пострадали семеро человек.

Как сообщил представитель в Главном управлении Нацполиции в области, авария произошла на пересечении улиц Кишиневской и Ватутина, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль BMW.

В результате автобус перевернулся и по инерции "пролетел" несколько десятков метров. Легковой автомобиль столкнулся с еще одной иномаркой.

По предварительным данным, пострадали семеро пассажиров микроавтобуса, следовавшего по маршруту Измаил-Одесса.

По некоторым данным, водитель BMW торопился к месту другого ДТП – оно случилось на пересечении Кишиневской и улицы Осипенко, к которому был причастен его знакомый.

Напомним, что в этот же день мощный взрыв прогремел под автомобилем, припаркованным между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана в Одессе. Машину отбросило на трамвайные рельсы. При этом было повреждено дорожное покрытие. Водитель BMW, который в момент взрыва находился в припаркованной машине, говорит, что ощущался едкий запах газа.

Также в Сети появилось видео взрыва в Одессе. Ролик опубликовало коммунальное предприятие "Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики Одессы".

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