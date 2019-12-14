В Одесской области в лесополосе нашли расчлененное тело человека: полиция расследует убийство

Пакеты с останками были зарыты в землю

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Одесской области нашли расчлененное тело неизвестного лица. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет УНН.

По информации источника, тело нашли в селе Выгода. Пакеты с останками обнаружил местный житель. Они были зарыты в землю на глубине менее полуметра.

Сообщается, что тело пролежало в земле долгое время и установить пол и примерный возраст человека первичным осмотром не удалось. Сейчас тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления пола, возраста и причин смерти.

Правоохранители уже начали расследования по статье "Умышленное убийство".

Ранее сообщалось, что правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году.

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете :

Кроме того, в Кременце Тернопольской области после тушения пожара в одном из домов города нашли мертвым пенсионера. На теле мужчины было более 80 ножевых ранений.

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