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В Одесской области в новогоднюю ночь на улицы выйдут 1500 правоохранителей

31 декабря, 12:52

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Копы будут следить за общественным порядком и соблюдением карантина

В Одесской области общественный порядок в новогоднюю ночь будут обеспечивать более 1500 правоохранителей.

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Об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции в Одесской области.

Так, 30 декабря прошел инструктаж полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые будут нести службу в городе.

"В праздничную ночь правоохранители будут работать в усиленном режиме – всего на патрулирование населенных пунктов области заступит более 1,5 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии", - сообщили в отделе.

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В пресс-службе уточнили, что копы будут отрабатывать улицы, места проведения праздничных мероприятий и отдыха людей, в том числе наказывать за нарушения карантинных требований.

Напомним, ранее мы собрали списки главных правил, которые будут действовать на праздник, в частности, в ночь с 31 декабря на 1 января.

В частности, сообщалось, что заведения общественного питания будут работать до 7 утра.

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Одесса Новый год карантин полицейские
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