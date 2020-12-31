В Одесской области в новогоднюю ночь на улицы выйдут 1500 правоохранителей

В Одесской области общественный порядок в новогоднюю ночь будут обеспечивать более 1500 правоохранителей.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции в Одесской области.
Так, 30 декабря прошел инструктаж полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые будут нести службу в городе.
"В праздничную ночь правоохранители будут работать в усиленном режиме – всего на патрулирование населенных пунктов области заступит более 1,5 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии", - сообщили в отделе.
В пресс-службе уточнили, что копы будут отрабатывать улицы, места проведения праздничных мероприятий и отдыха людей, в том числе наказывать за нарушения карантинных требований.
Напомним, ранее мы собрали списки главных правил, которые будут действовать на праздник, в частности, в ночь с 31 декабря на 1 января.
В частности, сообщалось, что заведения общественного питания будут работать до 7 утра.
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