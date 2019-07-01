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В Одесской области на пожаре погибли четверо детей

1 июля, 11:41

Матери погибших были пьяными во дворе

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: ГСЧС

В селе Черное Окнянского района Одесской области во время пожара в частном жилом доме погибли четверо детей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, информация о возгорании поступила в Службу спасения 1 июля, в 8:19. После прибытия на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество.

Пожарные локализовали огонь в 8:54 и полностью ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров в 9:35. На пожарище были обнаружены тела четырех девочек.

"Матерей 2000 и 1996 годов рождения на момент пожара не было дома, они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, в огне погибли две дочери одной из них – 2017 и 2018 годов рождения, а и две девочки, также 2017 и 2018 годов рождения – другой матери. На месте происшествия работают психологи ГСЧС. Причины пожара и смерти детей устанавливаются.

Напомним, ранее в Кривом Роге во время пожара в квартире четырехэтажного дома пострадали трое детей. Огонь вспыхнул на балконе второго этажа, и до приезда спасателей местные жители помогли выбраться детям из горящей квартиры.

Также мы писали о том, как в Хмельницкой области пожар в жилом доме унес жизнь трехлетнего ребенка. О пожаре спасателям сообщил сосед, который заметил, что из дома поднимается густой черный дым. Еще до прибытия подразделений, мужчина ворвался в горящий дом и спас 58-летнюю женщину и пятилетнего ребенка.


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Тег пожар, дети, одесская область

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