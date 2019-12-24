В Одесской области в школьной стене нашли артиллерийский снаряд: появились фото и видео

В стену школы был вмурован 152-мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны

/ Фото: ГСЧС

В Одесской области на территории школы в городе Балта нашли крупнокалиберный артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Боеприпас был вмурован в стену здания на втором этаже и его обнаружили во время демонтажных работ, сообщает "Думская".

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Как предположили журналисты, скорее всего, снаряд попал в школу во время Второй мировой войны и не разорвался. Из-за находки 680 учеников школы и воспитанники детского сада, расположенного рядом, были эвакуированы.

Саперы ГСЧС обследовали территорию учебного заведения с помощью металлоискателей в поисках других взрывоопасных предметов. После этого взрывотехники погрузили опасную находку в специальный автомобиль и вывезли за черту города, где уничтожили.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в городе Балта молния ударила в школу и здание загорелось. Возгорание возникло на третьем этаже трехэтажного здания школы. Пожар повредил три учебных помещения, перекрытия и крышу здания на общей площади 200 кв. м.

А перед этим молния ударила в жилой дом. В результате попадания разряда начался пожар, огонь охватил всю крышу здания.

Напомним, только в Украине и только за год фиксируется порядка 20 смертей от удара молнией. В мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год.

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