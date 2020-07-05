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В Одесской области в трубе школьной котельной обнаружили страшную находку

5 июля, 03:55

Елена Вус Елена Вус

Причины и обстоятельства трагедии выясняются

В субботу, 4 июля, в городе Килия Одесской области, где родители сажали на цепь 11-летнюю дочку, в 20-метровой трубе школьной котельной обнаружен мертвым 17-летний парень. Предварительная причина смерти – самоубийство.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что юношу разыскивали как без вести пропавшего. Сообщение об исчезновении несовершеннолетнего в полицию поступило 30 июня. На его розыск был ориентирован личный состав полиции региона и общественность.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции и спасатели. Полицейские устанавливают обстоятельства гибели 17-летнего парня.

Сведения по факту исчезновения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство").

В рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти юноши.

Напомним, в минувшем году в Одесской области после пяти дней поисков нашли мертвой 11-летнюю Дашу Лукьяненко. Подозреваемого в убийстве девочкизадержали – им оказался 22-летний местный житель. Мужчина уже признался в содеянном. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

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Источник: Сегодня

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