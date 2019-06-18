В Одесской области в заброшенном доме нашли тело убитого человека

Поилцейские начали расследование и попросили местных жителей о помощи

Фото: УНН

В Беляевском районе Одесской области на территории заброшенного жилого дома было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, труп был найден в селе Маяки.

В настоящее время на месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа, которая предпринимает меры по выяснению личности погибшего и устанавливает обстоятельства его смерти.

Найденный мертвым молодой мужчина был полностью раздет. По предварительным данным, он получил тяжелые травмы, включая перелом челюсти и скальпированную рану головы. С места происшествия также изъята мужская одежда, которая, как предполагается, принадлежит убитому.

По данному факту было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Сейчас следственные действия продолжаются.

Также было опубликовано фото одежды погибшего и копы попросили о помощи всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, сообщить о ней в правоохранительные органы.

Напомним, ранее в одном из супермаркетов столицы в отделе выпечки словесная перепалка между двумя покупателями закончилась трагедией.

Также напомним, что правоохранители раскрыли жестокое убийство, совершенное под Киевом два года назад. Так, в Гатном четверо злоумышленников убили парня, нанеся ему 40 ножевых ударов.

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