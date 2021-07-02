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В Одесской области в заброшенном колодце нашли мертвыми ребенка с отцом (фото)

2 июля 2021 11:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Специалисты прибыли оперативно и при помощи спасательного оборудования в дыхательном аппарате Drager достали из колодца тела

Причины смерти отца и сына пока неизвестны. Фото: коллаж "Сегодня"

Причины смерти отца и сына пока неизвестны. Фото: коллаж "Сегодня"

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в заброшенном колодце обнаружены мертвыми 9-летний мальчик и его отец.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 1 июля примерно в 20:30 в Службу спасения поступила информация о том, что в селе Казацкое малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором.

На место оперативно прибыли спасатели. С помощью специального оборудования, системы для спасения людей, веревки и карабина сотрудники ГСЧС достали из 10-метрового колодца мужчину, 1972 года рождения и его сына, 2012 года рождения. Оба были уже мертвы.

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Как отмечается, высота мусора в колодце достигала 3 метров, спасателям пришлось работать в дыхательных аппаратах Drager. Причину и обстоятельства гибели мальчика и мужчины устанавливают правоохранители.

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Ранее мы сообщали, что в Черкасской области ребенок упал в глубокий резервуар с водой, пытаясь спасти собаку.

Также напомним, в Хмельницкой области женщина бросилась в 17-метровый колодец, спасая маленькую дочь.

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